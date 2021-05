Hoy llegan alrededor de un millón cien mil dosis de vacunas

Hoy arribarán a la Argentina alrededor de un millón cien mil dosis de vacunas contra el Covid 19, divididas en dos cargamentos. Uno de 657 mil vacunas de Astrazeneca y otro con mas de 500 mil (no se sabe con exactitud la cantidad) de Sputnik V.

Así nuestro país habrá recibido más de 15 millones de dosis desde que empezaron a llegar vacunas. Las de Astrazeneca son parte del mecanismo COVAX y vendrán desde Amsterdam en un avión de la línea KLM.

Luego arribará otro vuelo pero de Aerolíneas Argentinas con dosis de la vacuna rusa. El Gobierno no indicó que componente de Sputnik estará trayendo, seguramente porque no lo sabe, cuando se viaja a Rusia, se trae "lo que te dan", dicen en off.

La preocupación radica en que hay mucha gente a la que le aplicaron el primer componente en febrero y el tiempo va pasando. El tiempo de diferimiento recomendado es de 12 semanas y se esta agotando el plazo.