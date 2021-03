Habló Purita: "Tengo la conciencia tranquila. Yo creo en mi verdad, que es la única realidad"

La joven becaria de 18 años, Stefanía Desirée Purita Díaz, que desató un escándalo al difundir fotos de su certificado de vacunación contra el Covid, al vez que dejaba clara su cercanía con el ministro de Hábitat y ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dió la cara y fue entrevistada en el programa Telenoche.

"Todo parte del proceso de inscripción, en diciembre, antes que llegaran las dosis del país. Vivo con una madre que es paciente oncológica y con una abuela que tiene 95 años. Porque más allá de mi exposición laboral y física, que es similar a la de cualquier persona en pandemia, yo trabajaba en barrios carenciados y corría el riesgo de llevar el virus a mi casa", explicó Purita.

Además relató que, una vez inscripta vió "situaciones de desigualdad con las vacunas" y que "me llegó el turno por la página. Tuve la voluntad de desistir y se lo comuniqué a mis responsables, pero me dijeron que no era posible, me explicaron que más allá de que yo no era docente, estaba afectada al ámbito docente" afirmó.

"Tengo la conciencia tranquila. Yo creo en mi verdad, que es la única realidad" enfatizó, parafraseando al General Perón. Respecto a las inconsistencias en su CV, se defendió: "(En Instagram) Hay dos íconos. El del librito significa que los estudios están en curso, y el gorrito de graduado quiere decir que ya están finalizados. Yo tengo el ícono del librito".