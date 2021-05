Guille Valdés denunció discriminación del jurado de Showmatch

Guillermina Valdés venía calladita, pero de golpe ayer, la mujer de Marcelo Tinelli, que reemplaza provisoriamente al conductor Angel De Brito en el jurado de La Academia, disparó: “No me gusta hablar mucho de mí, pero voy a decir algo que acabo de escuchar: no estoy en el grupo de WhatsApp del jurado. Yo pensé que era porque estoy como de paso. Y recién la escuché a Caro -porque parece que yo no escucho, pero escucho todo- y ella dijo: ‘No, no puede estar en el grupo porque le va a contar todo al jefe" espetó.



Guillermina debutó como jurado

La modelo embarazada no se quedó corta y mandó: “Es una infiltrada. Claro, porque viste... por ahí decimos: ‘El escritorio quedó re bajito’. Y por ahí después ella te dice a vos: ‘Che, Marce, el jurado se está re quejando del escritorio’. Así que, por las dudas, viste... no hagamos líos”, detalló Pampita.

Para resolver las cosas Pampita le propuso una opción a Valdes: “Hacemos otro chat paralelo, si querés. No te queremos discriminar”. Pero Guillermina rechazó la oferta: “No, en otro no. Perdón, pero lo quería decir”. Pampita ironizó y mantuvo la negativa: “Igual la invitamos a comer, ¿no?” le dijo al resto del jurado.