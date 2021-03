Fueron a Rusia por solo 500 mil vacunas, pero traerían la mitad

En su desesperación por la carencia de vacunas, el gobierno envió a Rusia a un avión de Aerolíneas Argentinas a buscar más dosis de Sputnik V. Según de rumoreó, se trataba de unas 500 mil dosis, cifra que ya de por sí, es muy poco para paliar la carencia.

Esta madruga, el vuelo aterrizó en el aeropuerto de Moscú y parmaneció allí cargando vacunas unos 40 minutos, e inmediatamente, despegó otra vez con rumbo a Buenos Aires.

El gobierno no informó cuantas dosis cargó, pero voceros extraoficiales dijeron en off que solamente habían podido obtener 300 mil dosis. Mucho vuelo para muy poco, tal vez por eso, el gobierno no armó en este caso, "la mística" de las vacunas. Rusia sigue sin cumplir los acuerdos con Argentina, ni con ninguno de los 45 países que firmaron contratos para recibir su vacuna.