Fue anticipo de Continentalweb: la justicia uruguaya rechazó el habeas corpus de Pepín

Tal como lo adelantó ayer Continentalweb (Ver aquí ), la Justicia de Uruguay rechazó el hábeas corpus que presentó Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial de Mauricio Macri, para bloquear la orden de captura que libró la jueza argentina María Servini, en la causa en que lo investigan por asociación ilícita y extorsión.

El magistrado uruguayo Marcelo Malvar, desestimó el habeas corpus preventivo interpuesto por Rodríguez Simón ante los tribunales de Montevideo. Interpol Uruguay no recibió todavía ningún pedido de detención contra Rodríguez Simón.

Sin embargo existe una orden de captura en su contra desde Argentina emitida por la Jueza María Servini, pero el pedido de detención no llegó a Uruguay. El juez aceptó los argumentos del fiscal Pablo Rivas, que sostuvo que el pedido del ex operador judicial de Macri no tenía razón de ser.