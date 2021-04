Francesca, la novia de Valentino Rossi, denunció abusos en la carreras

Francesa Sofía Novello es, casi obviamente, italiana, y es la novia de Valentino Rossi, uno de los grandes campeones de que participan del mundial de Moto GP 2021. Francesca conoció a su pareja justamente en las carreras, donde oficiaba de modelo o promotora, y accedió a una entrevista con la revista Vanity Fair, donde reveló el oscuro mundo que le toco vivir.

“En realidad es un trabajo como muchos otros, una etapa de mi vida laboral de la que estoy orgullosa. A los 19 no es fácil trabajar con personas que miran tu trasero cuando pasas; y te tocan el trasero cuando tomas una foto. El de los motores es un ambiente machista. Tienes que despertar, no puedes estar siempre sonriente”, denunció la modelo que hoy tiene 27 años.

Ahora su vida cambió, la relación con Rossi modificó su relación con el ambiente. "Si tienes a un hombre importante a tu lado, es casi inevitable. Pero me alegro de haber seguido trabajando, en la medida de lo posible, sin usar su nombre, manifestó, aunque luego se contradijo: “Cuando nos juntamos, solo empezaron a buscarme porque era su novia. Me irritaba: hasta el día anterior por los mismos trabajos me buscaban solo por quien era”.