Fórmula 1: En Mónaco no alcanza con el mejor auto, Hamilton larga séptimo

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, sorprendió el mundo del automovilismo haciendo jugar su localía y ganando la pole position para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 que se disputará hoy. En la grilla, destrás de Leclerc, partirá el piloto de Red Bull y aspirante al título, Max Verstappen y en tercer lugar estará el segundo piloto de Mercedes, Valteri Bottas.

El campeón del mundo, Lewis Hamilton, tuvo un fin de semana espantoso, dejando claro que en circuitos callejeros y trabados, tener el mejor auto no lo es todo. Sin embargo, como Lewis no puede tolerar no ser primero, fue un rosario de quejas y excusas ni bien terminó la última sesión clasificatoria.

"Tuvimos problemas durante toda la sesión; y aunque los puntos son mañana, está claro que hoy hemos arruinado la posibilidad de victoria", lagrimeó el británico. "Nada nos ha funcionado, el coche me patinaba por todos los sitios. Era como pilotar un coche de rallys", dijo, excusando su retraso en la grilla. "Es casi imposible adelantar aquí y desde la posición en la que estamos, esperemos que como poco acabemos séptimos", sollozó para concluir.