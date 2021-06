Fórmula 1: Checo Pérez ganó en Azerbaiyán y Verstappen mantiene la punta del campeonato

En una emocionante carrera en el circuito callejero de Azerbaiyán, el piloto mexicano Checo Pérez, se impuso por primera vez conduciendo el Red Bull y por segunda vez en toda su carrera, después de una carrera con una enorme cantidad de alternativas, que tuvo cinco punteros en diversos momentos de la competencia.

En la largada, la Ferrari de Charles Leclerc que había sorprendido con la pole position, logró mantener el liderazgo pese al ataque de quien largaba segundo, Lewis Hamilton, pero el que generó un ataque eficiente fue Pérez, quien con su Red Bull largó sexto y consiguió superar dos rivales y quedar en el cuarto lugar.

Sin embargo Leclerc no aguantó mucho la potencia del Mercedes y Hamilton le arrebató el primer lugar. No pasó mucho hasta que el tercero Max Verstappen, líder del campeonato, también lo superó.

La parada en boxes cambio todo. Como casi siempre ultimamente, Ferrari hizo un mal trabajo y retrasó a Leclerc, pero además, quien iba puntero, Hamilton, se hizo un nudo con la salida de Pierre Gasly, perdió terreno y fue superado por los dos Red Bull, el de Verstappen y el de Pérez, que quedaron primero y segundo respectivamente, delante del británico.

Quien mas demoró en para a cambiar las gomas fue Sebastián Vettel, que quedo primero unas cuantas vueltas.

En la vuelta 31, Lance Stroll se dio un tremendo golpe por el pinchazo de su neumático trasero izquierdo y de golpeó violentamente contra un paredón, dejando trozos de auto por toda la pista, de modo que ingresó el safety car. La carrera se reanudó en la vuelta 36, y Hamilton intentó por todos lados superar a Pérez, aprovechando que después del auto de seguridad, las diferencias entre ellos se redujeron a casi nada. Pero no pudo. Checo se defendió muy bien y no obstante no haber sacado mucha diferencia, siempre lo mantuvo a raya, protegiendo a su compañero Verstappen, que seguía puntero.

No mencionamos nunca al compañero de Hamilton, Valteri Bottas. Es porque largó en el décimo lugar, y a falta de tres vueltas, merodeaba por el pusto catorce sin incidir en la carrera.

Pero en la vuelta 47 (faltando solo 5), ocurrió lo inesperado: Verstappen sufrió la misma incidencia que antes había ocurrido a Stroll: en la misma recta, pinchó el mismo neumático trasero izquierdo y se dio de frente contra un paredón.

Checo quedó primero y Hamilton segundo, mientras que el inteligente Vettel con un Aston Martin de mitad de pelotón, quedó tercero. Pero el auto de Verstappen, destrozado en la pista, hizo que la carrera tuviese que detenerse a falta de tres vueltas.

Antes de volver a largar la carrera, Hamilton comunicó a su equipo que "estos es un maratón no un sprint", pensando que si quedaba segundo pasaba holgadamente en el campeonato a Verstappen que venía primero hasta esta fecha.

Pero en la salida desde la grilla, hizo todo lo contrario: atacó enloquecidamente a Pérez que largó primero, consiguió pasarlo, pero no pudo frenar y se fue de largo en primera vuelta, en una muestra de inconciencia y también de falta de capacidad en circuitos trabados donde la potencia del Mercedes no lo es todo.

Detrás hubo una lucha sin cuartel por el podio. Leclerc buscó el tercer lugar contra Gasly, lo atacó por todos lados, pero el francés aguantó.

En definitiva, Pérez ganó su primera carrera con Red Bull, Hamilton con su error de principiante le dejó la punta del camponato a Verstappen, el piloto mas atravido y la vez inteligente de la carrera, Sebastián Vettel, se quedó con el segundo lugar con un flojo vehículo Aston Martin, y Gasly completó el podio.