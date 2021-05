Flor Peña se declaró fan del "Muñeco"

“Mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad”, explicó Flor Peña en Futbol Continental, el programa de Diego Díaz, por Radio Continental, todos los días de 20 a 24 horas. "No soy cholula, a nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el liderazgo que tiene, me dio vuelta la cabeza”.

Hace un tiempo la actriz se había mostrado partidaria del poliamor y explicó que junto a su marido, Ramiro Ponce de León, lo practicaban. Consultado sobre si Marcelo Gallardo podría ser invitado a esa modalidad, dijo que: “Es Gallardo sin dudas, y creo que mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle unas preguntas en el medio, estaríamos todos chochos”.

Antes, había hablado de fútbol y específicamente, del histórico triunfo de River con Enzo Pérez en el arco: “River tiene una templanza y para mi tiene al mejor líder del fútbol argentino del último tiempo, Gallardo. Uno lo vivió como un hazaña, pero se jugó sin reemplazos y sin arquero, uno después lo naturaliza”, dijo Flor.