Ferraresi salió a desconocer a Purita, la primera de las jóvenes vacunadas

Después de mas de un mes de la explosión del escándalo por la vacunación de la joven de 18 años Purita Díaz, militante de las huestes del ministro de Habitat, Jorge Ferraresi, y becaria del municipio de Avellaneda, del que Ferraresi fue intendente hasta hace unos meses, el titular de dicha cartera, salió a negar cualquier conocimiento, tanto de Purita, como del hecho.

En díalogo con Nancy Pazos, Ferraresi explicó: “El Municipio y yo no tenemos nada que ver en la elección de quién se vacuna, eso lo administra la provincia de Buenos Aires. Jamás salí a contestar porque iban a decir que yo le echaba la culpa a Kicillof, pero la realidad es que la culpa la tienen las personas que falsifican datos. La provincia de Buenos Aires vacunó a más de 1.500.000 personas y no puede estar con un escribano detrás de cada uno”, dijo, suelto de cuerpo.

El ministro dijo que Purita fue despedida del Municipio (en realidad la hechó su propia esposa, funcionario de Avellaneda), y continuó: “Yo no tengo ninguna mancha, no tengo absolutamente ninguna responsabilidad en lo que pasó. El Municipio tiene 7000 empleados y 1000 becarios. Conozco a muchos, pero no a todos. Y las responsabilidades individuales son individuales. El sistema lo administra la provincia de Buenos Aires y lo hace en una forma extraordinaria”, concluyó, insinuando que no había ni siquiera notado la existencia de Purita.