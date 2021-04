Fernández: "El AMBA es el foco infeccioso de la Argentina"

El presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa luego de reunirse con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Estas son las frases del presidente:

"Terminanos una reunión con el Jefe de Gobierno que se extendió por mas de una hora. El planteó sus preocupaciones y sus miradas. Y también escuchó mis miradas y mis razones para tomar las medidas", dijo Fernández.

"Le explique lo que siento y que también siente Axel que es que todos queremos que se vuelva a la presencialidad. Tambien le explique es que los datos que tenemos es que los contagios no ocurren dentro de los colegios, pero que las clases presenciales generan un entorno de mucha circulación social, que hace crecer el riesgo de contagio", agregó.

El presidente siguió: "Desde el día en que volvieron las clases, la curva creció precipitadamente. En la CABA el mayor incrmento de casos se da entre personas entre 9 y 19 años. Superamos en la CABA largamente el pico mas alto de la primera ola. En la última semana también se incrementaron los fallecimientos. Le explique que a la luz de lo que me dicen los infectológos, es evidente que solamente reduciendo la circulación podemos parar esto. Y es evidente que hay una saturación de camas. Las clinicas cuando vieron que la circulación covid se redujo aprovecharon para atender otras patologías".

En tal sentido mencionó que: "Le explique que nuestro plan es reducir durante 15 días drásticamente la circulación, porque así reducimos drasticamente los contagios. Y así damos tiempo a las clinicas de la ciudad a dejar a atender otras patologias y otorgar camas Covid".

Además, Fernández insistió: "El jefe de gobierno me expresó su preocupación por las clases presenciales y yo le explique que es la misma que tenemos con Axel. Un tercio de la circulación actual, entre docentes, no docentes, padres, chicos, transportistas, son el 30% de la circulación total".

Respecto de la características de la conversación, indicó que: "Tuvimos una buena charla donde nos escuchamos con mucho respeto, pero tengo la obligación de cuidar la situación del AMBA que es el foco infeccioso mas grande de la Argentina. Respecto a la gastronomía va a ser auxiliada del mismo modo que el año pasado, pero vamos a ser estrictos, no estamos con tiempo para dudar".

El presidente confesó que: "Tengo ministros que me decían que podíamos esperar más, yo creo que no podíamos. No voy a dejar que la indisciplina nos lleve a esta situación".

Respecto de la vuelta de las clases el día 30 de abril, como preve el Decreto, no pudo asegurar el regreso de las mismas aunque dijo que es lo que desea.

A atención a que el ministro de Educación Nocolás Trotta piensa que las clases presenciales deben seguir, indicó que el ministro tiene una mirada estrictamente educativa, pero que él cree que prima lo médico y epidemiológico: "la continuidad de Nicolás nunca estuvo en duda, simplemente en esto tenemos miradas diferentes".

Además se refirió despectivamente a la presidenta del PRO, patricia Bullrich, dijo que no tiene hábitos democráticos y agregó: "la he visto pasar por todos lados y ahora, en su ocaso, termina así".

Por su parte, se refirió a quienes expresaron que no van a cumplir las restricciones: "En un estado de derecho las leyes están para cumplirse, conmigo así no" expresó levantando su típico dedo índice.

Respecto a la afirmación de Larreta de que el gobierno terminó tomando estas medidas porque no cumplió el plan de vacunación, dijo: "Hoy le dije que se equivocó. Ayer estaba muy alterado y se equivocó".

En lo atiente a la presentación judicial de Larreta dijo que: "Yo no soy amigo de judicializar la política. Hay que charlar, no entregarle el conflicto a un juez. Pero si quieren hacer el planteo es su derecho" y descalificó a la Ciudad como ente provincial que pueda hacer el reclamo.