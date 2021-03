Fandiño: "Con René teníamos una relación super linda y se terminó por cosas que pasan"

Soledad Fandiño, la actriz argentina que fue hasta hace poco tiempo pareja de Residente de Calle 13 estuvo en el programa Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé. Allí, contó como se conoció con René: “Lo conocí por redes, pero no mandándonos fotos. Yo puse la frase de una canción de él y en ese momento arrancábamos a usar Twitter. Yo escribí una frase de un tema suyo. Y a la media hora tenía un mensaje de él, en el privado.

De todos modos, confesó que: "Siempre fui desconfiada, no sabía si era él o el manager, un hermano o cualquier persona. Si bien tenía certificada la cuenta, nunca sabés. Entonces hablaba un poquito y lo dejaba ahí. Así pasó como un año y medio, y yo cerré mi Twitter. Y nos volvimos a reencontrar, después de un año y medio".

En un momento, Fandiño "estaba haciendo una obra, era la última función y me llegó un ramo de flores muy exótico. Y dije: ‘Esto no me lo mandaron mis amigos’. Y tenía una carta que decía: ‘Soy de una isla, de Puerto Rico’. Al otro día le contesté, y nos vimos", relató.

Ahora, ya seprados, dijo que: "Con René teníamos una relación super linda y se terminó por cosas que pasan en las relaciones. Tampoco es que es mi mejor amigo, pero tenemos una buena relación. Por la distancia y todo, consideramos que lo mejor es llevarnos bien. El año pasado, con la pandemia, cuarentena, viajes, tuvimos la mejor comunicación para poder cuidar a Milo (hijo de ambos). René vive entre Los Ángeles y Puerto Rico", concluyó Soledad.