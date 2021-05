Fallo a favor de 2700 mujeres por efectos adversos luego de implantes mamarios

Víctimas del escándalo de implantes mamarios, producidos por una firma francesa y certificados como seguros por una empresa alemana serán indemnizadas tras un fallo de la corte de apelaciones de París.

El caso en la capital francesa fue presentado por 2.700 mujeres que dijeron que habían sufrido problemas de salud a largo plazo después de recibir implantes fabricados por una empresa francesa que se rellenaban con silicona barata de grado industrial no aprobada para uso humano.

El tribunal también confirmó el jueves un fallo de que la empresa alemana TÜV Rheinland, que certificó que los implantes eran seguros, fue negligente. La Asociación Mundial de Víctimas de Implantes Pip (Pipa) dijo que buscaba daños y perjuicios por decenas de miles de euros por cada víctima, pero aún no se había determinado cuándo y cuánto se otorgaría la compensación, y se esperaba un primer fallo en septiembre.

Una víctima británica del escándalo, cuyos implantes mamarios se rompieron, calificó la decisión judicial como "una victoria increíble". Nicola Mason le dijo a los medios que descubrió la ruptura después de notar un gran bulto debajo del brazo, diciendo que era "bastante traumático y que no había absolutamente nada que pudiera hacer".

Los implantes fueron removidos pero ella se quedó con un gran bulto de silicona debajo del brazo, dijo, y agregó: "No creo que nadie sepa los efectos a largo plazo". Gail Coxon, otra mujer involucrada en el caso, dijo que sintió una "gran sensación de alivio" después de escuchar la decisión del tribunal.

"No puedo explicarlo, me he echado a llorar, no sé cuántas veces esta mañana", dijo. "Es una gran sensación de alivio, finalmente sientes que nos han escuchado y eso es lo más importante". Coxon dijo que tuvo sus implantes en 2006 y comenzó a sentirse mal unos seis meses después.

Ella dijo que comenzó a sentirse cansada y a tener dolores y molestias, pero luego se desarrolló hasta el punto en que colapsó varias veces y tuvo fuertes hemorragias nasales y dolores de cabeza. Cuando le quitaron los implantes en 2012, los síntomas comenzaron a desaparecer y gradualmente comenzó a sentirse “más y más como antes”.

Por su parte, el abogado que representó a las mujeres Olivier Aumaître, , dijo: “Estamos encantados con este resultado que definitivamente pone fin a las dudas sobre la responsabilidad de TÜV. "Después de 10 años de espera y feroces combates, el certificador alemán tendrá que compensar por completo a las víctimas".

El fallo podría tener implicaciones para decenas de miles de víctimas más en todo el mundo. Se estima que hasta 400.000 mujeres han recibido los implantes, que utilizan una mezcla casera ilegal, no probada, de silicona de grado industrial y agrícola en lugar de silicona médica aprobada para humanos. América Latina fue la más afectada, en particular Colombia, donde se estima que hay 60.000 víctimas.

En el Reino Unido se cree que 47.000 mujeres se han visto afectadas, poco menos de 900 en el NHS, principalmente para la reconstrucción mamaria post-cáncer. Los implantes deficientes fueron fabricados por la empresa francesa Poly Implant Prothèse, o PIP, entre 2001 y 2010, cuando fue liquidada.

La firma, que en un momento fue el tercer mayor proveedor mundial de implantes mamarios, había estado recortando costos durante 10 años. Su fundador, Jean-Claude Mas, fue encarcelado durante cuatro años en 2013 por un tribunal de Marsella.

En 2012, un informe del Reino Unido sobre los efectos a largo plazo de los implantes PIP descubrió que eran significativamente más propensos a romperse o tener fugas de silicona que otros implantes.

El informe final del grupo decía que después de 10 años, los implantes PIP tenían entre un 15% y un 30% de posibilidades de romperse. Otras marcas de implantes mamarios tuvieron una tasa de ruptura del 10% al 14% en el mismo período de tiempo.