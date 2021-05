F1: Hamilton volvió a ganar por la mala estrategia de Red Bull

Con el mejor auto y el mejor equipo, el británico Lewis Hamilton será invencible otra temporada mas. En el Gran Premio de España, el primer piloto de Marcedeslargo en primer lugar, pero quien partía segundo,el neerlandés Max Verstappen, probablemente el único piloto que pueda darle pelea a Hamilton, realizó una gran maniobra de largada y sobrepasó a su rival.

Verstappen mantuvo atrás a Hamilton, incluso después del primer cambio de neumáticos y la carrera parecía encaminada, pero en la vuelta 42 de 66, Hamilton volvió a parar y puso neumáticos nuevos. Cuando volvió a pista, esta a 22s de Verstappen y todo indicaba que Red Bull, haría entrar a su piloto en la vuelta siguiente, dado que, salvo por algún error inesperado en los pits, necesariamente saldría adelante del Mercedes.

Pero la estrategia fue no hacerlo y tratar de llegar al final de la carrera con las mismas gomas. Fue un error letal. Ya en la vuelta 48 Verstappen hacía saber a su equipo que: "no se como vamos a llegar al final con estos neumáticos", pero Red Bull no escuchó.

Hamilton que había quedado tercero en su regreso de los pits, detrás de su compañero de equipo Valteri Bottas, tomó un ritmo infernal con gomas nuevas, y a falta de 14 circuitos para terminar, alcanzó a Bottas, quien recibió la orden de dejarlo pasar. Lo hizo con claridad, un segundo piloto con todas las letras.

Con su ritmo infernal, el británico fue descontando a Verstappen mas de 1 segundo por vuelta y lo alcanzó en la vuelta 60 a seis del final. No pudo aguantarlo ni una vuelta el neerlandés de Red Bull y Hamilton se alzó con la punta.

Red Bull exhibió el tremendo error de estrategia que cometió en la vuelta siguiente. Llamó a Verstappen a boxes a cambiar, ahora si los neumáticos, el piloto volvió a pista y solo una vuelta después, hizo el récord de la cerrera que le valió un punto más. Si Verstappen estaba en condiciones de andar a esa velocidad con gomas nuevas casi sin calentarlas, si las cambia en la vuelta siguiente a cuando los hizo Hamilton, el Mercedes jamás lo hubiese alcanzado.

Al margen del error táctico, Red Bull tampoco puede proveerle al neerlandés una ayuda de equipo en la pista. Su compañero, el mexicano Checo Pérez, partió sexto en la grilla y llegó quinta al final de la carrera. No participa de la disputa por los primeros puestos, como si hace el compañero de Hamilton, Bottas, que otra vez terminó tercero ocupando el podio.

El campeonato, como siempre a pedir de Hamilton y Verstappen, un piloto a la par del británico, con menos auto, menos equipo y casi sin compañero, seguramente deba conformarse con el subcampeonato.