Ex entrenador de la selección femenina de España abusaba de sus jugadoras

Todo comenzó en 2015, cuando el técnico madrileño Ignacio Quereda fue destituido del cargo en julio de ese año, justo después del Mundial de Canadá en el que la selección no pudo ganar ninguno de sus tres partidos.

Al regresar, las 23 convocadas hicieron pública una carta en la que denunciaban que la preparación del seleccionador había sido insuficiente y que sus métodos eran obsoletos. “Creemos que se ha terminado una etapa”, se leía en la publicación Sin embargo, la protesta de las futbolistas escondía mucho más.

Toda una historia de maltratos y abusos ocultos, que el libro No las llames chicas, llámalas futbolistas (Libros Cúpula), de la periodista Danae Boronat, ha sacado a la luz. Marta Corredera, que actualmente es parte del plantel del Real Madrid, amplió su relato sobre una situación vivida con el DT Quereda: "No puedo contar la de veces que venía y me levantaba la camiseta. '¡Quítate ese piercing, que provoca infecciones!', me recriminaba. Entonces yo, cuando llegaba a la concentración, me tenía que quitar el piercing para decirle: 'Ya no lo llevo, ya no me la levantes más'".

El libro de Danae Boronat cuanta también con los testimonios de jugadoras destacadas de la selección española como Jenni Hermoso, Vicky Losada, Irene Paredes, Alexia Putellas, la mencionada Marta Corredera, Aitana Bonmatí y Nahikari García.

Un verdadero escándalo que tuvo sus primeros comentarios en los noventa, luego de las denuncias de la arquera de ese entonces Roser Serra que la Federación española trató de ocultar.