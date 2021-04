Esteban Bullrich informó al Senado que padece ELA, y aseguró que no renunciará

El senador nacional Esteban Bullrich aoareció hace unos meses con complejidades para expresarse en una sesión de la Cámara Alta. Algunos se burlaron y fue objeto de diversos memes en las redes sociales. Si bien ya había informado que tenía problemas derivados del stress, ahora, mediante de una carta que envió a las autoridades del Senado hizo saber que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular de manera progresiva.

“Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición”, explicó y aclaró que esto fue lo que le provocó problemas en el habla. “No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones”, aseguró también.

Entre las reacciones que generó la información, la mas importante fue la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que además es la presidenta del Senado. “Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación”, dijo en forma sentida y puso a su disposición la estructura de la Cámara Alta para que el legislador de Juntos por el Cambio pueda seguir en su banca.

“En memoria de Héctor Timmerman creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos”, indicó la ex presidenta, que manifestó su preocupación por la salud del ex ministro de Educación de Mauricio Macri.