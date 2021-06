Estados Unidos empieza el revisionismo de la guerra civil: cayó en desgracia el general Lee

Quienes recordamos bien la década de los '80, tenemos muy presente una serie llamada The Duke of Hazzard, o en criollo "Los Dukes de Hazzard", protagonizada por dos chicos pueblerinos sureños que se burlaban de la ley: Bo y Luke Duke y además su sexy prima Daisy. Sos tropelías solían ocurrir a bordo de un auto muy veloz y peculiar al que llamaban "General Lee". Un vehículo rojo con la bandera conferada en el techo.

Bien, ahora justamente el general Lee es quien se encuentra en cuestión, en una movida de rvisionismo histórico que busca bloquear la influencia de los líderes de la Confederación esclavista de la guerra civil del siglo XIX.

Mientras Estados Unidos continúa lidiando con las relaciones raciales y los símbolos que veneran a los confederados que lucharon para perpetuar la esclavitud en la década de 1860, las comunidades de todo el país están considerando nuevos enfoques para conmemorar a uno de los líderes más famosos de la rebelión: el general Robert E Lee.

Hasta el día de hoy, decenas de edificios, carreteras, monumentos e instituciones llevan el nombre de Lee. Miles de niños son educados en escuelas que llevan el nombre de Lee; el “Día de Robert E Lee” todavía se celebra cada enero en un puñado de estados, y la imagen del difunto general aparece en monumentos y memoriales en docenas de ciudades.

Lee, un oficial militar condecorado de Virginia que luchó por los Estados Unidos antes de la Guerra Civil y se casó con un miembro de la familia de George Washington, fue responsable de algunas de las victorias más importantes de la Confederación en su lucha por proteger la esclavitud.

Para algunos, Lee fue un hombre que mantuvo noblemente su lealtad a su estado natal de Virginia; para otros, su decisión de luchar contra el gobierno federal en un esfuerzo por dividir a los Estados Unidos lo convirtió en un traidor.

Pero otros están reconsiderando continuar su apego a Lee o cambiar la forma en que se acercan a un hombre cuyo legado divide a los estadounidenses hasta el día de hoy. "Lo que sucede en nuestras comunidades es una decisión que no debemos tomar las personas que murieron hace mucho tiempo, sino nosotros hoy", dijo Adam Domby, historiador y autor de The False Cause: Fraud, Fabrication, and White Supremacy in Confederate Memory.

"Hay una diferencia entre aprender sobre la Guerra Civil y celebrar la Confederación, y creo que esa es la distinción crucial que debemos trazar". Una pintura que representa al general Robert E Lee entregando su ejército del norte de Virginia al general del ejército de la Unión Ulysses S Grant en el salón de la casa propiedad de Wilmer McLean el 9 de abril de 1865, en Appomattox, Virginia.

En junio, muchas instituciones acordaron reconsiderar su enfoque hacia Lee o abandonar su nombre por completo: la antigua casa de Lee, que se encuentra cerca de Washington, DC, reabrió al público después de una renovación de años que cambió el enfoque para enfatizar las vidas de sus padres.

Una escuela en Florida que lleva el nombre de Lee dejó caer su nombre; la ciudad de Charlottesville, Virginia, votó a favor de retirar su estatua de los terrenos públicos; la Corte Suprema de Virginia acordó escuchar los argumentos a favor de la remoción de la estatua en Richmond; y una universidad que lleva el nombre de Lee abordó un feroz debate sobre si conservar su homónimo.

"Lee siempre ha ocupado un lugar único en la imaginación nacional", escribió Eric Foner, un historiador de la Guerra Civil ganador del premio Pulitzer en The New York Times. "Los altibajos de su reputación reflejan cambios en elementos clave de la conciencia histórica de los estadounidenses: cómo entendemos las relaciones raciales, las causas y consecuencias de la Guerra Civil y la naturaleza de la buena sociedad".

El legado de Lee recibió rehabilitación en la primera mitad del siglo XX. Fue celebrado en brillantes biografías, recordado como un homónimo institucional y conmemorado como un héroe sureño en exhibiciones públicas de bronce y piedra.

En 1975, los miembros del Congreso de los Estados Unidos, incluido el ahora presidente Joe Biden, votaron para restaurar póstumamente la ciudadanía estadounidense de Lee. Pero en los últimos años, a medida que los estadounidenses han comenzado a recalibrar su relación con los hombres imperfectos de la historia, la imagen de Lee ha caído.