España: la derecha sale a las calles para rechazar el indulto a independientistas catalanes

Mañana miles de personas, entre ellas los líderes de los partidos de la derecha española, volverán a reunirse en la plaza de Madrid que ostenta la bandera española más grande del mundo para protestar contra el manejo del gobierno socialista de la crisis independentista catalana .

En febrero de 2019, en un momento profundamente polémico inmortalizado en fotografías de la ocasión , el conservador Partido Popular (PP), el partido Ciudadanos de centro derecha y el partido de extrema derecha Vox unieron fuerzas en la Plaza de Colón para acusar al primer ministro, Pedro Sánchez, de traicionar a España, y llamar a elecciones anticipadas.

Esta vez, su furia común está dirigida a la decisión de Sánchez de considerar indultar a los 12 líderes independentistas catalanes condenados hace dos años por su participación en el intento ilegal y fallido de separarse del resto de España en octubre de 2017.

La cuestión de perdonar a los líderes catalanes sigue siendo profundamente divisoria en España, un hecho que no pasa desapercibido para los partidos de oposición y muchas personas en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez.

Una encuesta reciente de El Mundo encontró que el 61% de los encuestados no estaba de acuerdo con perdonarlos, mientras que el 29,5% lo respaldaba. Aunque el gobierno tendrá la última palabra, la Corte Suprema de España emitió un informe no vinculante oponiéndose a los indultos el mes pasado, diciendo que las sentencias dictadas eran apropiadas y señalando que los condenados no habían mostrado "la más mínima evidencia o el más leve indicio de contrición".

Sánchez, sin embargo, insiste en que los indultos podrían ser la mejor manera de enfriar las tensiones persistentes y avanzar hacia una solución política al impasse territorial. "Entiendo que habrá personas que tengan objeciones a la decisión que pueda tomar el gobierno, especialmente después de los eventos de 2017", dijo el primer ministro el miércoles .

“Pero les pido que depositen su confianza en nosotros porque tenemos que trabajar en la convivencia… la sociedad española necesita pasar de un mal pasado a un mejor futuro, y eso requerirá magnanimidad”. El deseo del primer ministro de seguir adelante con la idea ha sido aprovechado por sus oponentes, incluido Pablo Casado.

El líder del PP, animado por la nueva ventaja de su partido sobre el PSOE en las urnas, ha decidido que la cuestión de los indultos merece los posibles riesgos de volver a aparecer para echar la suerte con la ultraderecha dirigiéndose este domingo a la Plaza de Colón.

La política española empieza a tomar otro rumbro, después del abrumador triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid hace una pocas semanas, que implicó el retiro de la política del líder de Podemos, Pablo Iglesias.