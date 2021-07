Escándalo por el presunto uso de armas argentinas en el golpe de estado en Bolivia

En los últimos meses de 2019, un golpe de estado derrocó a Evo Morales y puso en el gobierno de Bolivia a Jeannine Añez. El gobierno de Mauricio Macri tuvo muchas dudas en reconocer el golpe, porque Morales no era santo ideológico de su devoción.

Pero ahora, los funcionarios del gobierno de ese país vecino dieron a conocer un documento en el cual los militares golpistas bolivianos le agradecían al gobierno argentino haberlos apoyado en dicho golpe, con armamento.

Los ministros de Macri desconocen el asunto y dicen que no es cierto. El ex ministro de Defensa de esa gestión, dice que las armas se enviaron para proteger la embajada argentina en tiempos de conmoción social. Pero eso no explicaría el agradecimiento.

Es menester investigar a fondo la situación, no es tolerable a esta altura del siglo XXI que un gobierno apoye un golpe de estado en un país vecino, menos incluso, que provea material bélico de ningún tipo con fines contrarios a la ley.