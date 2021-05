Escándalo por acoso sexual en la AFA: jugadoras presentaron una denuncia contra un entrenador

Según el comunicado de FIFPro, las futbolistas argentinas aportaron "evidencia" para probar que "el entrenador en cuestión utilizó su posición de poder para intimidar y acosar sexualmente a distintas adolescentes, alguna incluso de 14 años".

En lo que debió haber sido un entorno seguro, las chicas fueron víctimas de amenazas y comentarios sexuales de explícita y violenta naturaleza", denunciaron desde FIFPro, que se ocupan de asesorar legalmente a las jugadoras involucradas.

Por esta grave denuncia, desde FIFPro solicitaron a la FIFA "la inmediata destitución del entrenador de su cargo actual, en el que podría acceder y ejercer poder sobre menores". Desde la organización también se pusieron a disposición para recibir el testimonio de otras futbolistas afectadas para sumar a la denuncia.

"FIFPro no sólo provee apoyo legal a estas valientes futbolistas que, en una acción colectiva, están determinadas a jugar un rol clave para que el fútbol se desarrolle en un ambiente más seguro e inclusivo; sino que anima a otras futbolistas afectadas a ponerse en contacto a través del siguiente correo electrónico: legal@fifpro.org. Sus reportes serán tratados con absoluta confidencialidad", completa el comunicado del organismo con sede en Países Bajos.

Hasta el momento la AFA no ha sacado ningún comunicado y el acusado no fue identificado públicamente. Un caso similar al de las jugadoras de la selección española que se ve reflejado en el libro " No las llames chicas, llamalas futbolistas", publicado por la periodista Danae Boronat, a raíz de los maltratos del entrenador Ignacio Quereda, quien estuvo en su cargo durante 27 años.