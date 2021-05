Enfermero del Hospital Durand: "Estamos extenuados, cansados, con un agotamiento físico y psíquico"

¿Cómo están en estos momentos los trabajadores de la salud?

Estamos extenuados, cansados, con un agotamiento físico y psíquico. La enfermería en verdad es la que más está padeciendo esta pandemia y todo este engranaje complejo que está compuesto por personal de limpieza, técnicos, camilleros, administrativos, médicos kinesiólogos y fundamentalmente nuestras enfermeras.

En enero hubo una especie de autorización para tomarse vacaciones pero la mayoría no pudo salir . Hoy están sin descanso. Los enfermeros somos los que acompañamos a los pacientes hasta sus últimos momentos,nos ponemos en la piel de esos seres humanos que vienen con temor y que no saben si van a volver a ver a sus familias y es preocupante porque no hay contención psicológica. Somos los que sostenemos su mano al final, los que enviamos sus mensajes a la familia.

¿Alcanzan las restricciones?

Como trabajadores de la salud entendemos que para una gripe tenés que encerrarte para evitar contagiar y deteriorarte. En estos tiempos estamos hablando de un virus tremendamente agresivo y de fácil transmisión, si no hacemos un estricto aislamiento el virus no va a dejar de circular.

Nosotros habíamos planteado 15 días de cierres importantes para disminuir la circulación de este germen tan letal y que está generando estragos en nuestros hospitales. Tenemos un trabajo enorme, nuestras enfermeras están agotadísimas, el médico, el kinesiólogo, el personal de limpieza, los camilleros, la verdad los encuentra desbordados.

A partir de la apertura de las escuelas en la ciudad esto cambio de una manera tremenda, después de semana santa fue enorme el ingreso de gente con Covid, han enfermado y han desmejorado en poco tiempo. Mucha gente joven, y eso nos conmueve profundamente

¿Qué debería hacer el Estado para reconocer realmente un trabajo al que llaman esencial?

Falta personal calificado. Un médico para formarse en Terapia Intensiva tiene que tener una residencia de cuatro años, un enfermero para trabajar en Terapia necesita tres años de residencia. Lamentablemente el Estado ofrece sueldos muy bajos para que el enfermero o el médico vengan a los hospitales públicos. Si no ofrecemos buenos sueldos no se acercan. Tendrían que invertir en salud porque estamos en un problema serio con la falta de personal experimentado

¿Esta todo el personal de salud vacunado?

Lamentablemente no está todo el personal vacunado.

¿Qué sienten cuando ven que hay gente que no se cuida o van a fiestas clandestinas?

Nos da bronca todo eso porque parece que no ven lo que pasa. La realidad es que estamos en una situación de angustia, de impotencia porque el trabajo es enorme y vemos morir gente joven.

Estas cosas están sucediendo, es una realidad que no se puede esconder. Hay que quedarse en casa lo que más se pueda, evitar la transmisión usando barbijo, manteniendo la distancia. Quedarse en casa nos ayudaría mucho para que la enfermería baje un poco el enorme trabajo que estamos haciendo y bajaríamos la cantidad de internados que tenemos en los hospitales.

María Esther Alvarez /Marcos Zapata