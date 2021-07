En la India, subastan en línea a mujeres musulmanas

En la noche del 4 de julio, Afreen Fatima participó en un foro en línea sobre la persecución de musulmanes en India. Tan pronto como terminó su sesión, su teléfono móvil se inundó de mensajes, informando a la activista estudiantil de 23 años que había sido "puesta a la venta" en una subasta en línea falsa.

Y ella no estaba sola. Se habían subido fotografías de más de 80 mujeres musulmanas, incluidas estudiantes, activistas y periodistas, en una aplicación llamada "Ofertas de Sulli" sin su conocimiento.

Los creadores de la plataforma ofrecieron a los visitantes la oportunidad de reclamar un "Sulli", un término despectivo utilizado por los trolls hindúes de derecha para las mujeres musulmanas, llamándolos "ofertas del día".

“Esa noche, no respondí a las personas que me enviaron mensajes. Acabo de cerrar sesión en mi Twitter. No tuve la energía para responder ”, dijo Fatima a Al Jazeera desde su casa en Allahabad, en el estado norteño de Uttar Pradesh.

El incidente se produjo un día en que un hombre hindú de extrema derecha pidió el secuestro de mujeres musulmanas en una reunión en Pataudi, a unos 60 kilómetros (31 millas) de Nueva Delhi.

A miles de kilómetros de distancia, en Nueva York, Hiba Beg, de 25 años, acababa de regresar de disfrutar de las celebraciones del Día de la Independencia en la ciudad. Fue entonces cuando descubrió que su perfil también estaba en subasta virtual en "ofertas de Sulli". Incluso la distancia física de su hogar en la India no fue suficiente para protegerla de los “sentimientos de deshumanización y derrota” inmediatos, dijo Beg, estudiante de política en la Universidad de Columbia.

GitHub, que alojaba la aplicación, la eliminó después de la indignación y las quejas del público. "Suspendimos las cuentas de usuario luego de la investigación de informes de dicha actividad, todos los cuales violan nuestras políticas", dijo un portavoz de GitHub a Al Jazeera por correo electrónico. "GitHub tiene políticas de larga data contra el contenido y la conducta que involucran acoso, discriminación e incitación a la violencia".