Emilia Clarke a punto de pasar al universo Marvel para un nueva serie de Disney +

“Secret Invasion” se sumará a “Wanda Vision”, “Falcon y el Soldado del Invierno” y “Loki” (se estrena el 11 de junio) y ya cuenta entre sus protagonistas a otros tres pesos pesados: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn y Kingsley Ben Adil. La noticia llega luego de declaraciones de la actriz que en una entrevista al Times había señalado que "Quiero hacer algo absolutamente tonto y disparatado, como “Los Vengadores” o lo que sea. Algo que me permitiera reírme con mis compañeros".

“Secret Invasion” es otra las series con las que Disney busca expandir su universo televisivo y ya confirmó a Samuel L. Jackson para volver a interpretar a Nick Fury. Ben Mendelsohn volverá a ponerse en la piel de Skrull Talos, papel que ya había realizado en “Capitana Marvel” y Ben Adir será el villano de la historia.

Todavía no hay detalles de que papel tendrá Emilia Clarke en esta ficción pero si hay rumores sobre la participación de la multi premiada Olivia Colman (ganadora del Oscar por “La Favorita” y del Globo de Oro por su participación en la serie de Netflix “The Crown” interpretando a la Reina Isabel II) aunque esta noticia aún no ha sido confirmada por la producción.

En cuanto al argumento, los que siguen el universo Marvel vieron por última vez a Nick Fury en la escena post créditos de “Spiderman, Lejos de Casa” . En ese segmento se revelaba que el Skrull había replicado su imagen para suplantarlo (recordemos que los skrulls son un grupo de alienígenas capaces de cambiar de forma y que durante años se encuentran infiltrados en la tierra).

Todo hace pensar que la serie seguirá esta línea argumental. Para terminar hay que decir que Emilia Clarke no es la primera en abandonar Westeros para mudarse al mundo de los superhéroes. Kit Harrington (John Snow en G.O.T.) y Richard Madden (Robb Stark en G.O.T.) protagonizan la película “The Eternals” junto a Angelina Jolie y Salma Hayek.

La película que se estrenará en noviembre forma parte de la Fase 4 del Universo Marvel en la que se presentará a un nuevo grupo de héroes provenientes de un comic que se distribuyó a mediados de los años ’70. El film está dirigido por Chloé Zhao, la realizadora detrás de “Nomadland” y una de las favoritas para llevarse el premio Oscar que se entregan este domingo.

Hernán Pablo Méndez

Instagram @elcoloradomendez