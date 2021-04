Elías: "El turismo ha perdido más de 130 mil puestos de trabajo"

"El turismo atraviesa una crisis sin igual a nivel global y Argentina, inserta en esa misma realidad lo sufre como nunca. Se han perdido más de 130 mil puestos de trabajo , hay más de 2000 establecimientos gastronómicos que han cerrado, el 15 % de la hotelería ha cerrado para no volver a abrir, y 600 agencias de turismo han cerrado sus puertas. Son números alarmantes" expresó para Continentalweb Aldo Elías, Presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

Consultado sobre las medidas tomadas por el gobierno durante este tiempo de pandemia, Elías explicó que habrá mucho para hacer en la post pandemia, ya que considera que el turismo ha sido una de las industrias más afectadas: "Tenemos por delante un enorme desafío, tratar de perder la menor cantidad de puestos posibles, sostener las empresas a cualquier costo y este es un mensaje para el gobierno , lo peor que nos puede pasar en esta pandemia es salir con menos puestos de trabajo que en 2019".

Elías explicó además que: "La actividad del turismo es la que mayor cantidad de recursos humanos demanda, a contramano de las demás actividades económicas donde la tecnología está dejando mucha gente en la calle. El gobierno tiene que entender que industria como ésta donde la gran erogación que tiene es el pago de los salarios no puede soportar la presión impositiva que soporta, porque entonces alentamos que en lugar de promover contratar cada vez más empleados vamos por el modelo de reducir al máximo la cantidad de recursos humanos ya que el 60% de los egresos son salarios"

La actividad turística estuvo restringida desde el 19 de marzo 2020 hasta fin de año, es decir, 9 meses de inactividad. El Presidente de la Cámara de Turismo sostuvo que "la solución no es el encierro indiscriminado, porque a pesar de una fuerte cuarentena , nunca salimos de los puestos 7 al 12 en cantidad de fallecidos. Lejos de interrumpir una actividad económica fundamental como es el turismo debemos evitar las manifestaciones masivas constantes en donde no se respeta ningún protocolo o sancionar fuertemente fiestas clandestinas. Creo que 9 meses de prohibición es muy mal mensaje para la sociedad, es plantear un escenario donde no se toman las medidas necesaria para cuidar a la población, por ejemplo me cuesta entender que la gente que llega en un vuelo del exterior si viven en CABA tienen que hisoparse y quienes viven en PBA no, hay medidas que deben ser generales".

Sobre las nuevas medidas tomadas en los últimos días por el Gobierno Nacional y ante la incertidumbre de la duración de las mismas, Elías le comentó a Continentalweb que: "se debe generar una comunicación positiva, otra vez se le comunicaron a los gastronómicos las restricciones para recibir clientes en determinado horario , pero como una medida sin explicaciones, si se quiere generar adhesión, no rechazo, deben informar con datos claros el motivo de la medida, pero sin dejarlos solos.

Por ejemplo volver a las ATP, que hasta el 31 de diciembre llegaban a 20 mil empresas vinculadas a la actividad del sector turístico y a partir del 1 de enero de 2021 las cambiaron por el Repro que llega al 4000, al 20 % de las empresas . Si van a tomar una medida que afectará seriamente a una actividad tan golpeada, le tienen que dar inmediatamente la solución, para demostrar que están compenetrados con el problema. Este país no aguanta más los enfrentamientos ni las grietas, y lamentablemente no se está trabajando en esa línea".

A pesar de todo , el presidente de CAT promueve que en cuanto se pueda volver a viajar, "hay cuatro preceptos que impone el Ministerio de Salud que toda persona está capacitada para cumplirlos: usar barbijo, mantener la distancia social, lavarse las manos y ventilar los ambientes. Si respetamos estos protocolos podemos recorrer uno de los países más lindos del mundo , y aprovechar el pre viaje que está por volver a salir y que nos va a permitir un 50 % de ahorro para usarlo en otro viaje por Argentina y sus paisajes únicos".