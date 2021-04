El Presidente anunció IFE de $ 15000 para AUH y Monotributistas

Luego del comunicado de ayer, esta mañana, el Presidente Alberto Fernández anunció que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) efectuará el pago de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $15.000 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo y Monotributistas de las categorías A y B.

En principio, el depósito de este bono extraordinario se hará sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) Desde el 20 de abril de 2021, Anses hará el depósito de un bono de $15.000 para aquellas personas que cobran la AUH y Asignación por Embarazo para la Protección Social y trabajadores independientes de las dos categorías más bajas del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

El subsidio se focaliza únicamente al AMBA dado que será en dónde se aplican las restricciones que entrarán en vigencia mañana. Convocando al resto de las provincias a unirse a las nuevas medidas anunciadas ayer desde la Quinta Presidencial de Olivos, el Jefe de Estado anunció que el bono también se pagará en todas las regiones en las cuales los Gobernadores se adhieran.

Ahora no será necesario inscribirse al IFE 2021, el pago será automático en las cuentas de la seguridad social en la cual cobran sus asignaciones. Aún no se informó qué ocurrirá con las personas que no están bancarizadas. Por otra parte, cabe señalar que los monotributistas de las categorías A y B que son alcanzadas por las medidas son únicamente los que cobran asignaciones familiares mientras que en el caso de las empleadas domésticas, el pago del plus se hará sólo si cobran la asignación universal por hijo o la asignación por embarazo.