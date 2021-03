El médico de Sarmiento se contagió Coronavirus pese a estar vacunado con dos dosis

Sarmiento de Junín tendrá varias bajas para el partido frente a Defensa y Justicia. Ocho jugadores del plantel se contagiaron de COVID-19. Pero, la noticia más llamativa, desde el punto de vista de la salud, es el contagio de Mario Rodríguez, médico del plantel, quien como personal esencial ya recibió ambas dosis de la vacuna Sputnik V.

El profesional de la salud explicó claramente la situación: la vacuna no garantiza no contagiarse. “A pesar de estar vacunado con las dos dosis, fui contagiado. No tengo síntomas prácticamente”, aclaró en dialogo con TyC Sports. Además, reveló detalles que suman a lo extraño del caso: “Yo hace 25 días recibí la última dosis.

Se supone que a los 10 o 15 días de la segunda dosis tenés el máximo de anticuerpos para combatir la enfermedad”. A pesar de ello, dejó en claro que lo que le sucedió es algo que está dentro de lo previsible. “Está descripto que a pesar de estar vacunado te podes contagiar. Lo que te asegura es que tenés síntomas muy leves. Yo, en este caso, prácticamente no tengo nada, solo una congestión y nada más”, afirmó el médico.

De todos modos, comunicó que se encuentra aislado ya que a pesar de que está transcurriendo la enfermedad sin mayores dificultades, puede contagiar. Por otro lado, se refirió a los infectados del plantel con el que trabaja: “Solamente el entrenador, Mario Sciaqcua presentó síntomas.

Tuvo congestión, dolores y fiebre. Los demás están asintomáticos, solo una congestión leve, como en un resfrío común”. A partir de los 13 casos que tiene el club entre jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico y otros allegados, el doctor Rodríguez concluyó en que pronto tendrán inmunidad de rebaño, pero aún así van a acentuar los cuidados y recordarles a todos los empleados de la institución lo preocupante de la situación.