El jueves sale otro avión de Aerolíneas a Rusia a buscar vacunas

En lo que parece ser un trabajo hormiga del gobierno, yendo y viniendo a Rusia cada 48 hs., el jueves próximo sale otro vuelo a Moscú, para retirar una nueva tanda de vacunas Sputnik V contra el Covid 19.

Nuevamente, como en los casos anteriores, el gobierno no ha podido informar cuantas vacunas se traerán en esta ocasión, no porque no quiera hacerlo, sino porque dudan de la disponibilidad de los rusos para concretar la entrega. Como en los vuelos anteriores, una vez que la carga se encuentre en el avión se sabrá con que se cuenta.

Por ahora, y hasta que lleguen las prometedias 3 millones de dosis de Synopharm, la Sputnik V es la única esperanza del gobierno de avanzar, aunque sea lentamente, con el plan de vacunación, antes de que llegue la anunciada segunda ola.