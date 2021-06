El gerente de Pfizer confirmó el ofrecimiento de 13 millones de dosis al país

Nicolas Vaquer, gerente general de Argentina de Pfizer fue el primero expositor en la audiencia pública que se realizó por la mañana en el Congreso de la Nación con los laboratorios Pfizer y Richmond para que los diputados nacionales realicen consultas respecto de la producción, despachos y contratos de las vacunas contra el COVID-19.

El directivo a nivel país de la compañía estadounidense explicó que un millón de dosis iban a ser entregadas antes de que terminara 2020 y otras dos millones iban a enviarse durante el primer trimestre de 2021.

Otras cinco millones de dosis iban a enviarse en el segundo trimestre de 2021 y otras 6 millones en la segunda parte del año. Ante la negativa del acuerdo el laboratorio estadounidense reconoció que el marco legal local "no es compatible" con el contrato que el laboratorio estadounidense pretende firmar con el Gobierno nacional.

"Hay dos aspectos importantes donde la ley no es compatible con las condiciones contractuales propuestas", admitió esta mañana Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer en Argentina durante su presentación virtual ante el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, el gerente general Nicolás Vaquer dijo que uno de los puntos sobre los que no hay acuerdo es la indemnidad, pero también otras protecciones", aunque no especificó cuáles. "No soy abogado y no puedo entrar en detalle, pero se está conversando en una mesa técnica con el ministerio de Salud y la secretaría Legal y Técnica", indicó el representante de Pfizer respecto de la marcha de las actuales negociaciones.

Ante la pregunta por si Pfizer tenía intenciones de firmar un acuerdo con Argentina, Vaquer respondió: "Por supuesto, si podemos alcanzar el camino donde las condiciones contractuales sean compatibles con la ley".

"Pfizer está dispuesto a avanzar y quiere avanzar en la firma de un contrato con Argentina", amplió, y agregó que en caso de llegar a un entendimiento "vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que esas dosis sea la mayor cantidad y a la mayor velocidad posible". Vaquer también informó que el 11 de julio de 2020 "se firmó un contrato de confidencialidad con el Gobierno" y dos semanas después Pfizer formuló el primer ofrecimiento de vacunas, el cual se oficializó por escrito dos días después, y afirmó que "durante toda la negociación, en ningún momento hubo pedidos de pagos indebidos o exigencias de intermediarios" de parte del Gobierno argentino.

A medida que se fue abultando la cuenta de contagios y de fallecimientos, Juntos por el Cambio profundizó las críticas y el pedido de explicaciones al Gobierno nacional por no haber arribado un acuerdo que hubiera engrosado el stock disponible de vacunas. El miércoles pasado, la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), acompañada por un nutrido grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley que apunta a quitar la palabra "negligencia" de la ley que regula la compra de vacunas, el cual habría sido el principal obstáculo para lograr un acuerdo con Pfizer, que no quiere ceder en torno a las condiciones de indemnidad patrimonial.