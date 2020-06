El enfermero español que se ofreció como voluntario para recibir el virus Covid-19

Joan Pons Laplana, enfermero español que trabaja en Inglaterra se ofreció como voluntario para recibir el virus Covid 19 – En diálogo con Radio Continental – Diego Schurman Buen Día Continental dio detalles .

"Mucha gente falleció en mis manos, soy padre e hijo. Quiero encontrar la solución para dar con la vacuna"

"Tengo 45 años no estoy en el grupo de riesgo, pero no puedo sentarme en mi casa sin hacer nada para ayudar" "Esperemos poder tener la vacuna para fin de año"

"Es un tratamiento voluntario, todo en esta vida tiene riesgo y vale la pena para derrotar el coronavirus"

"En un principio no le dije nada a mi mujer, ella me dijo que estaba loco y durante tres días no me habló luego pudo entender"

"Quiero encontrar la vacuna por eso decidí que vale la pena ser voluntario"