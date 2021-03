El diputado Iglesias se pasó de machista en un debate con Tolosa Paz

Sucedió anoche cuando el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, debatían en TN sobre la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández.

Tolosa Paz se mostraba locuaz y el habitualmente polémico Iglesias no encontraba resquicio para intervenir hasta que lo hizo, sorprendiendo con su consulta sobre Artemio López: “¿Artemio no vino?” preguntó sorprendiendo a los entrevistadores, hasta que aclaró: “Es más difícil discutir (con Tolosa Paz) porque es mujer y es bonita. Me traías a Artemio y, por lo menos, me dejaba hablar un poco más”.

Los conductores quedaron descolocados, y la contendiente en el debate fue quien intervino pidiendo “elevar la discusión política”.

Iglesias es conocido por las declaraciones fuertes y el manejo de la ironía, aunque en este caso pareció haber sobrepasado esas cuestiones, recostándose sobre un perfil peligroso que Tolosa Paz pudo haber aprovechado con mas vehemencia, por la “gracia” del diputado, desvirtuó el debate.