El Bitcoin sube y baja descontrolado, y todos culpan a Elon Musk

Elon Musk el CEO de Tesla y propietario de la empresa aeroespacial SpaceX, ha demostrado cierta facilidad para manipular el precio de las criptomonedas, solamente utilizando sus redes sociales.

Hace horas dijo que su compañía no ha vendido ningún bitcoin después de que previamente pareciera haber sugerido lo contrario. Sus mensajes de Twitter iniciales habían llevado al bitcoin a extender sus pérdidas.

La última crisis de las criptomonedas comenzó el domingo cuando un usuario llamado CryptoWhale tuiteó: «Los bitcoiners se abofetearán el próximo trimestre cuando descubran que Tesla abandonó el resto de sus tenencias de #bitcoin».

«Con la cantidad de odio que está recibiendo @elonmusk, no lo culpo», agregó el usuario. Musk respondió simplemente una hora después: «De hecho». En cuestión de horas, bitcoin había caído por debajo de los US$ 43.000, habiendo perdido más del 8% en un día.

Ya había perdido algo de terreno más temprano el domingo, pero aceleró las pérdidas después de la publicación de Musk.

Pero luego Musk complicó mas las cosas: «Para aclarar las especulaciones, Tesla no ha vendido ningún bitcoin», explicó. El valor de la moneda digital saltó inmediatamente alrededor de 3,7%, de US$ 42.566 a casi US$ 44.138, unos cinco minutos después del tuit del oscilante CEO.