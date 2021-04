El abogado de los Macri dice que la oferta por el correo es por el 100% de la deuda e intereses

Esta mañana se conoció el pedido de la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Carlos Zannini, para que se rechace la oferta de la familia del ex presidente Mauricio Macri en el conflicto por la deuda por el Correo Argentino.

Jaime Kleidermacher, abogado de la empresa de la familia Macri expresó en Bravo Continental que: "La oferta de la familia Macri por la deuda del CorreoArgentino es pagar el 100% con todos los intereses. No hay un fundamento serio para rechazar esa oferta".

El letrado dijo además que: "El 85% de los acreedores nos vienen apoyando desde hace más de 20 años en sus propuestas de pago. El único acreedor que se resiste es el Estado Nacional"

Por fin Kleidermacher remató: "Es un pago íntegro y total en efectivo a los 30 días de que la Justicia determine cuánto hay que pagar. No hay pedido de quita. El Procurador ha presentado un escrito rechazando ese pago sin ninguna justificación, pidiendo que se sigan los plazos procesales y que no tenemos todas las adhesiones (de acreedores) que hacen falta. Supongo que eso habrá motivado las declaraciones del Presidente, que no es parte de la causa".