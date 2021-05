El 73,4% de los argentinos tiene malas sensaciones sobre el futuro y casi el 60% se iría del país

La consultora Taquion, realizó un interesante estudio de opinión pública, que mida la imagen de los políticos, como la mayoría, pero elabora información un poco mas sofisticada, sobre las esperanzas y la expectativas de los argentinos.

El trabajo refleja que el 73,4% de las personas tiene expectativas negativas sobre el futuro. El 51,2% siente "preocupación", el 11,5% tiene nada menos que "miedo", y el 10,7% experimenta "desconfianza".

Esos número van en consonancia con cuantos argentinos abandonarían el país de poder hacerlo: el 58,2% se iría del país si pudiese y el 51,2% de la gente, no iniciaría un emprendimiento aunque tuviese quien lo financiase.

La encuesta pone a consideración de los consultados diversas frases de distintos políticos de los espacios mas relevantes. En la gran mayoría de los casos, a las personas esas frases la causan "desinteres".

El trabajo analiza además, la confianza de las personas en distintas instituciones, entre ellas, los medios de comunicación. El 57,2% no cree que los medios busquen darle información veraz y objetiva. Por otro lado, el 65,1% no confía en los políticos y el 91,5% no confía en la Justicia.

Pero además, el 71,4% no confía en los empresarios y el 82,4% no confía en los sindicalistas. Cuando se le pregunta a los argentinos si los propios argentinos actúan en función del bien común, la respuesta es no en un 59,4%, es decir, los argentinos no confían en los argentinos.

La única institución con balance favorable es curiosamente, las fuerzas de seguridad, dentro de una única opinión general, sin dividir entre fuerzas: el 45% confía en ellas, el 40,5% no lo hace.

