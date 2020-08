Dra Ángela Gentile: "Uno puede hacer protocolos pero si la gente no acompaña es inútil"

La Dra Ángela Gentile , médica infectóloga pediatra - Integrante del equipo que asesora a Alberto Fernández dialogó con Diego Schurman en Radio Continental sobre la vacuna Rusa y las próxima fase de la cuarentena.

"Todavía no tenemos datos , no sabemos si se cumplieron todas las fases", dijo Gentile sobre la vacuna Rusa.

Cuarentena - "Creo que hay un grupo que está cansado y comienzan a surgir situaciones de mucho riesgo. Cómo encuentros en familia, de amigos, cumpleaños"

“En la Ciudad la situación está estable y se espera el descenso de casos. La mayor preocupación ahora está en la Provincia de BsAs"

"Uno puede hacer protocolos pero si la gente no acompaña es inútil. Hay que tener responsabilidad social. La cuarentena tan estricta es imposible, pero no podemos facilitar situaciones que no son posibles en este momento"

"El virus nos acompañará hasta que aparezca a vacuna"