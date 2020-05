Dr Gollan sobre la situación en las cárceles: "Es mentira que había un plan para liberar presos"

El Dr Daniel Gollan , ministro de salud de la provincia de Buenos Aires habló por Radio Continental – Buen Día Continental – Con Diego Schurman sobre la situación en las cárceles y el coronavirus

"Vimos más movimiento en la calle por diversos motivos. Gente que tiene que salir porque hace changas, otras personas sienten el peso del encierro. Hoy tenemos una curva aplanada en la provincia.

“Un país no puede quedarse toda la vida en cuarentena intensa. En Europa cuando van a la cuarentena ya había mucha gente infectada y se realiza un rápido contagio. Esa es la diferencia con nosotros. La cuarentena seguirá con otra característica . La pandemia se mide por cantidad de casos confirmados - Todos los expertos del mundo nos dicen que el virus vino para quedarse por un tiempo determinado pero no sabemos hasta cuando. El objetivo es no saturar el sistema sanitario"

Sobre el traslado de presos a prisión domiciliaria: "Hay que buscar alternativas, es un tema que definen lo jueces. Es mentira que había un plan para liberar presos, lo intentan usar de una manera política para dañar la imagen"

"Los que resuelven son los jueces, nosotros planteamos que había que separar a los presos con problemas de salud"