Domingo: ¿Cómo llega cada equipo a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional?

Los choques del domingo tienen un gran atractivo. Un partidazo entre un grande en ascenso y el mejor equipo de la primera fase y el Superclásico. Todo el análisis de los cuatro equipos involucrados en los últimos dos duelos de los cuartos de final.

Vélez – Racing

Veléz y Racing chocarán el domingo a las 12 en el José Amalfitani. El Fortín fue el equipo que más puntos sacó en la primera fase. Obtuvo 31, seis más que Colón. La gran campaña no fue afectada por la doble competencia, ya que Mauricio Pellegrino cuenta con uno de los planteles más capaces y completos del fútbol argentino.

Cuenta prácticamente con dos futbolistas de nivel por puesto, más allá de que algunas lesiones hayan podido afectar esa cuestión. Posee delanteros muy desequilibrantes y con gol. Existe muy poca diferencia de nivel entre ellos, por lo que la competencia es muy pareja, tanto en los jugadores más creativos como en los dos hombres de área que tiene a disposición.

A pesar de todo eso positivo, en los partidos importantes en los que ha tenido que dar algo más para estar a la altura de un buen rival o de una circunstancia compleja, flaqueó. Le sucedió contra Patronato en la Copa Diego Armando Maradona en el último partido de la fase inicial, donde debía ganar para pasar y empató 0 a 0. Después ganó la Zona Complementación, pero en la final contra Banfield, por un boleto a la Copa Sudamericana 2022, perdió.

Le sucedió también ante rivales más complejos: perdió con Boca por 7 a 0 y con Flamengo y Liga de Quito por Copa Libertadores. Tiene 23 goles a favor, cifra que se incrementó con los cinco que le hizo a Gimnasia la última fecha y 13 en contra, el número más alto en un equipo clasificado.

Esto podría significar que convierte bastante pero también le marcan mucho, pero lo cierto es que el partido con el Xeneize influye muchísimo en la cifra.

La Academia viene en levantada. Su mejor encuentro fue aquel del último fin de semana en el que mediante un triunfo por dos goles frente a San Lorenzo forzó su entrada a los cuartos de final. Es un equipo que tuvo pobres rendimientos a lo largo del año, pero ha demostrado personalidad.

Ha sacado adelante partidos complicados y ha hecho muchos goles en los últimos minutos. Le convirtió en los últimos cinco minutos a Aldosivi, Platense, Independiente y Colón. Por Copa Argentina a Sportivo Belgrano y por Copa Libertadores a Rentistas.

Además, ha tenido muy buena fortuna con las decisiones arbitrales. Tiene muy pocos goles a favor. Solamente convirtió 14 y solo dos equipos, el 11° y el 12° de su zona tuvieron menos. Y tampoco tiene tan poca cantidad en contra: le hicieron 12.

Tiene algunos bastiones que vienen de años y su nivel permanece alto, como Gabriel Arias o Eugenio Mena y algunos que aparecieron este torneo y le han dado frutos, como Tomás Chancalay, el goleador, y Enzo Copetti.

Boca – River

El Superclásico se juega el domingo a las 17.30. Hay varios factores más profundos que influyen en el partido y que dan para otro análisis distinto. Pero, lo concreto es que Boca fue el segundo de la Zona B. Incluso habiendo convertido siete goles en un partido, es recién el cuarto equipo que más marcó y le hicieron 12 tantos, lo que no es poco.

La falta de un centro delantero en el equipo titular habitual y la constante rotación por la doble competencia hacen que no tenga un goleador claro. De hecho, quien más tantos ha convertido en la Copa de la Liga para el Xeneize es Carlos Izquierdoz, con tres.

Esto indica un déficit por un lado, pero también dos cuestiones positivas: tiene muchos jugadores con capacidad de llegar al gol y maneja bien la pelota parada. Tiene muchos jugadores con potencial llegada al gol, como Carlos Tévez, Sebastián Villa, Cristian Pavón, Cristian Medina y Gonzalo Maroni, entre otros.

Pero, más allá de los dos tantos convertidos por Franco Soldano, no tiene un referente claro en ese aspecto. En la pelota parada, tanto Izquierdoz como Lisandro López son una amenaza absoluta, y puede significar un peligro para River, que ha tenido históricas dificultades en ese aspecto. Sin embargo, no está confirmada la presencia para el partido del ex Arsenal.

Si bien River fue tercero en su grupo, convirtió tres goles más y le hicieron uno menos. También tuvo goleadas como la que le propinó a Godoy Cruz en Mendoza por 6 a 1 y el 5 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

El equipo de Marcelo Gallardo fue irregular y debió jugarse la clasificación en el último partido frente a Aldosivi al que le ganó por 4 a 1 sin demasiadas dificultades. Tiene mucho más clara la cuestión del centro delantero con Rafael Santos Borré e incluso con Federico Girotti cuando le toca ingresar. Pero no tiene en el resto de sus jugadores tanto gol.

De hecho, si bien convierte mucho, la proporción respecto a lo que crea no es tan alta. Sin embargo, tiene una elaboración de juego bastante más clara y una idea mucho más trabajada.