Disney pone en marcha la historia de Obi –Wan Kenobi, esperado estreno de Star Wars

Disney + finaliza los preparativos para el comienzo de la producción que profundizará la historia sobre la vida de Obi-Wan Kenobi y a través de una publicación en Instagram, anunciaron finalmente sobre la fecha en la que comenzarán a filmar y, sobre todo, sobre el elenco completo de la serie.

Como viene sucediendo, Disney busca a los actores de las películas de cine para estelarizar las series (esto ya se vió en “Wanda-Vision” y “Falcon y el Soldado del Invierno”) y ya había confirmado a Ewan Mc Gregor y Hayden Christensen para retomar sus papeles de Obi Wan y Anakin Skywalker / Darth Vader. Ahora se conoció el listado final del elenco que completará el reparto e incluye Joel Edgerton (Owen Lars), Bonnie Piesse (Beru Lars) –los tíos de Luke Skywalker (que aparecen en el “Episodio 2: El Ataque de los Clones”).

Además serán de la partida, Indira Varma (Elaria Arena en Game of Thrones), Kumail Nanjiani (“Hombres de Negro Internacional”), Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang y Simone Kessell. La acción se sitúa unos diez años después del 'Episodio III: La venganza de los Sith' con las consecuencias del salto consumado al lado oscuro del Anakin Skywalker que derivará en la transformación en Darth Vader. Todavía no hay precisiones acerca del estreno pero no será antes del primer trimestre del año que viene.

Hernán Pablo Méndez

