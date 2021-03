Diputados podría aprobar hoy una nueva ley de biocombustibles

La Cámara de Diputados de la Nación, podría darle hoy media sanción al proyecto de ley de biocombustibles, que modifca el régimen actualmente vigente, que además se vence en mayo próximo.

El proyecto propone una reducción de los porcentajes de mezcla que tienen los biocombustibles, a lo que los productores dicen sentirse perjudicados. Para el diesel, busca que tenga un mínimo obligatorio del 5% de biodiesel de maíz o soja, cuando actualmente es del 10%.

Este monto podría reducirse al 3% ante el incremento en los precios de los insumos básicos que distorsionen el precio en el surtidor o ante situaciones de escasez de oferta de la materia prima. Para la gasolina, propone que la combinación final sea del 10% de bioetanol, cuando actualmente es del 12%.

Esto se compondrá por un 6% de bioetanol de caña de azúcar que las mezcladoras deberán comprarle a las productoras en los cupos y precios que determine el Estado, el 2,50% de bioetanol de maíz que tendrán que adquirir en PyMes y cooperativas y un 1,50% que quedará libre de restricciones y valores.

Estos porcentajes podrán ser reducidos hasta el 1,50% para las pequeñas compañías ante situaciones de incremento en la cotización de los insumos básicos que distorsionen el precio en el surtidor y su composición proporcional o ante situaciones de escasez de oferta.

Según el proyecto, las únicas empresas que podrán producir biocombustibles serán las que cuenten con la habilitación vigente al 31 de diciembre de 2020. A su vez, no podrán hacerlo aquellas que cuenten con varias subsidiarias de un mismo grupo económico, aunque esta medida no será retroactiva. El texto también determina que el biodiesel y el bioetanol no estarán gravados por los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Sólo serán cobrado proporcionalmente cuando se produzca la mezcla con los combustibles fósiles.