Diletta de cansó de las críticas, respondió por Instagram y la apoyó Wanda

Diletta Leotta está cansada. La que muchos conocen como la reportera más sexy de Italia incendia las redes sociales con sus posados y deslumbra al mundo entero con sus apariciones tanto en Instagram como en televisión.

Sin embargo, esa belleza y ese contacto profesional con futbolistas hace que surjan rumores de todo tipo y se le relacione con muchos de ellos. Y la comunicadora no aguanta más, ha estallado.

“Siempre he estado en silencio, hasta ahora. Y, quizás, me equivoqué. De hecho, me estaba engañando a mí misma pensando que, tarde o temprano, la buena información prevalecería sobre el periodismo basura. Así que sufrí la gota de veneno diaria de chismes; los fotógrafos debajo de mi casa y en ‘scooters’ detrás de cada uno de mis movimientos; los drones fuera de mis ventanas”, explica en Instagram.





Va más allá Diletta Leotta, que mantiene una relación seria con el actor Can Yaman desde hace meses: “Pero ahora estoy un poco cansada. Cualquiera puede pensar que soy una devoradora de hombres, una mujer incapaz de amar. Y es inaceptable. No quiero escuchar que es el precio a pagar por el éxito. O que lo estoy buscando por mi forma de maquillarme, la ropa que uso o las fotos que subo. Yo no ofendo ni juzgo a nadie”.

Indignada, no se detuvo: “Explícame por qué, entonces, una mujer no puede tener amigos, sino siempre y solo amantes. Porque si me encuentro con un buen chico dos veces para tomar un aperitivo, ¿hablamos de inmediato sobre un nuevo amor? ¿Por qué si hago un comercial con un futbolista insinúan desde hace meses que somos una pareja secreta? Por qué si salgo con un actor hermoso y somos felices, ¿tiene que ser una historia inventada? ¿Y por qué si, cumpliendo con el encierro, renuncio a un viaje maravilloso al extranjero, hablan de una crisis entre nosotros?”.

Diletta Leotta denuncia machismo y un trato que no merece: “Lo he soportado todo, hasta ahora, aprendiendo a reírme de ello, a veces. Pero reflexiono sobre el hecho de que ninguna celebridad masculina, talento, figura pública, llámenlo como quieran, es objeto de morbosa atención periodística en la esfera privada como lo es una mujer en el cine y la televisión. Por respeto a los lectores engañados por periodistas mal informados. Y por el amor de las personas que me rodean, que a menudo se sienten heridas por las falsedades sobre mí. Y también por el amor de mi abuela, que a sus ochenta cree, equivocadamente, en todo lo que escriben los periódicos", completó, furiosa.