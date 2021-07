Defederico perdió la licencia de conducir por una denuncia de Cinthia Fernández

Matías Defederico se filmó en su vehículo, con una de sus hijas encima de él, sin cinturón de seguridad y claro, manipulando el teléfono para grabarse. Luego lo subió a las redes sociales. La madre de la menor, su ex Cinthia Fernández, lo denunció ante las autoridades de seguridad vial.

Hasta allí una problemática mediática mas de la conocida pareja. Pero lo mas notable es que las autoridades de seguridad vial le exigieron al futbolista prestarse a una reevaluación física, y no consiguió atravesar dicho examen, por lo que se le retiro la licencia por 6 meses.

El director ejecutivo de la Agencia de Seguridad Vial dijo al respecto que: “Al ser un personaje público, este caso tomó notoriedad y fue un claro ejemplo de lo que no hay que hacer al volante" expresó y agregó que: "Manejar tiene que ser entendido como una responsabilidad, donde no haya lugar para este tipo de imprudencias, en las que la vida de una persona inocente puede estar en peligro. Para quien no lo entienda así, estas son las consecuencias”.

Defederico, furioso por no haber aprobado la evaluación respondió con su cuenta de Twitter: “Espero que de ahora en más le saquen las licencias a toda persona pública y no pública que se filman manejando y que ponen en riesgo la vida como me dijeron a mí, cuando filmé a mi hija adentro de mi barrio privado, si no, lo tomaría como algo personal”, y arrobó a la Agencia de Seguridad Vial y a Martínez Carignano.