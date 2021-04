David Beckham protagonizará una serie documental en Disney+ sobre fútbol

Este proyecto llevará al ex jugador del Manchester United y el Real Madrid a transformarse en el mentor de un equipo de jóvenes que busca afianzarse en su liga y será quien guie a los jugadores, entrenadores y miembros de la comunidad en una experiencia que cambiará sus vidas.

Según Beckham, “He sido muy afortunado porque mi carrera como jugador ha sido larga y plagada de éxitos. Y ahora tengo la maravillosa oportunidad de devolver a esas comunidades todo lo que me han dado convirtiéndome en su mentor” y se mostró muy feliz de “desarrollar y proteger el talento de los más jóvenes es muy importante en el fútbol y es absolutamente genial trabajar con Disney+ en este proyecto”.

La serie contará con 6 episodios de 35 minutos. Disney + ha firmado un compromiso para producir contenidos originales en Europa que incluirá 50 títulos hasta 2024. Según la compañía esta serie será “la oportunidad para mostrar la importancia y el impacto del fútbol en los barrios de Inglaterra”.

El desarrollo contará con la coproducción de Twenty Twenty y el nuevo estudio de producción de David Beckham, Studio 9. En este nuevo estudio, el ex jugador de la selección inglesa, ya desarrolla proyectos como “A Whole New Ball Game”, que recorre la historia contemporánea de la Premier League; World War Shoe, Una miniserie documental que recorre las historias nunca contadas de las marcas Adidas y Puma, y un biopic sobre su vida.

Este año se producirá el debut del equipo que fundó en la MLS, el Inter de Miami, que cuenta con la participación de 6 argentinos, entre ellos Federico y Gonzalo Higuaín, y que debuta el próximo domingo contra Los Angeles Galaxy.