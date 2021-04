Daniela Katz dijo que se averguenza de los periodistas que maltratan jugadores

Daniela Katz es periodista de la TV Pública y comentarista de fútbol. Lleva ya varios años en la señal estatal y, desde lo personal, es la pareja del ex arquero de Independiente, Diego "el Ruso" Rodríguez. Suele usar su cuenta de Instagram para difundir el modo de vida fit y de paso, deslumbrar con sus fotos sensuales.

Pero esta vez, algo la enojó y en un largo posteo, la emprendió contra muchos de sus colegas. "Amo tanto el periodismo deportivo como me averguenzo del maltrato que ejercen algunos colegas cada día en sus programas. Resentimiento, envidias, abuso de poder, daño psicológico a deportistas, incluso a colegas por no prenderse en esa moda horrible de atacar por atacar", sentenció Daniela.

No conforme continuó: "Y encima se jactan de que la gente los mira o escucha. Y si, lamentablemente el destrato siempre vendió y no es motivo de orgullo. ¿No es mas sano y gratificante que te elijan por una buena entrevista? ¿O por conceptos claros del deporte?", se preguntó Katz.

Y se respondió: "Porque sin duda, no cualquiera esta capacitado para hablar de táctica y técnica. Seguramente en un desafío hablando solo de esa temática no sostengan un programa entero. Pero si insultando, degradando o utilizando frases como "ese no puede jugar al fútbol". La gente que hace lo que ama es imposible que hable con tanto odio. La soberbia de creerse los mejores atacando marca la inseguridad mas grande que puede esconder un ser humano", concluyó indignada.

La periodista obtuvo casi 10 mil likes y además una respuesta de su enamorado Rodríguez: "Completamente de acuerdo. Críticos y destructores de jugadores, clubes y proyectos. Te amo", posteó "el Ruso".