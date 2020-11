Daniel Gollán: "El operativo de vacunación será gigante"

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Daniel Gollán habló por Radio Continental sobre el calendario de vacunación. También habló sobre las recomendaciones para la temporada de verano y las reuniones en las fiestas. Por otro lado de refirió al paro de los trabajadores de salud

"Si la vacuna llega a mediados de enero para mediados de marzo tendremos más de 5 millones de personas vacunadas, las que están en el grupo más vulnerable"

"En un principio vamos a vacunar en los geriátricos, en la obra social IOMA , en 313 escuelas de la provincia de Buenos Aires"

“Por el momento no hay una alerta de que nos falten jeringas. Es un operativo gigante, con más de 5 mil personas extras que trabajarán en la vacunación. Estará el recurso humano y especialistas en manejar la cadena de frio"

"Será un operativo gigante de vacunación. Si tenemos la vacuna valdrá la pena para bajar la circulación viral"

"Si todo va bien entre julio y agosto estarán vacunadas casi el 70% de la población"

Sobre la temporada de la verano : "La gente debería llegar a la playa con el barbijo y tratar de mantenerlo. Habrá que mantenerlo"

"Pedimos mayor control en las fiestas. Si el clima da que sea al exterior . Que no sean más de 10 personas"

"No vamos a pedir la PCR porque no alcanzarían los laboratorios. Cuando la persona está asintomática la PCR daría negativa. La efectividad es muy baja. No valdría la pena"

Sobe el reclamo de los trabajadores de salud "Llama la atención los reclamos porque los residentes cobraron en tiempo y forma. El aumento salarial es del 40% para el sector. Está por arriba de la inflación y se abre de nuevo la paritaria en diciembre. El diálogo es permanente"