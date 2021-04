Cumberbatch protagonizará de la serie que lleva a la pantalla chica “Los 39 escalones" de Hitchcock

Netflix ya puso en marcha la producción de una miniserie que estará basada en la novela de 1915 de John Buchan, en la que se basó Alfred Hitchcock para su clásico de 1935. Benedict Cumberbatch interpretará a Richard Hannay, un hombre que se convierte involuntariamente en parte de una vasta conspiración global y se reunirá con Edward Berger que ya lo había dirigido en la serie de Showtime – que le valió nominaciones al Emmy a ambos-, “Patrick Melrose”.

El guión estará a cargo de Mark L. Smith ( responsable de “El Renacido” ). Cumberbatch y su socio de SunnyMarch, Adam Ackland, serán productores ejecutivos con Berger, junto con Chapter One Pictures, Cliff Roberts de Syndicate Entertainment y Keith Redmon de Anonymous Content.

Mientras continúa el compás de espera para que Benedict Cumberbatch (y Martin Freeman) vuelva a interpretar a Sherlock Holmes, el actor viene de protagonizar el film “The Mauritanian” y volverá al universo Marvel para interpretar al personaje de Doctor Strange en dos próximas películas: “Spider-Man: No Way Home” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” .