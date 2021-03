Cristina renunció a su sueldo de Vicepresidenta de la Nación

La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, remitió hoy al Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, un escrito en el que formalmente renuncia a su salario por el cargo que hoy detenta.

La titular del Senado, basa dicha renuncia en que la Justicia Previsional le otorgó la posibilidad de percibir, tanto su jubilación como ex Presidenta de la Nación, como la pensión de su fallecido esposo Néstor Kirchner, quien también fue titular del Poder Ejecutivo.

La líder del kirchnerismo expresa en el último párrafo que "si bien de acuerdo a la normtiva vigente tengo legítimo derecho a percibir mis haberes como Vicepresidenta de la Nación, es mi decisión renunciar al mismo; de la misma manera que lo hice con aquél que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones a la que perciben los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, QUIENES COMO TODOS Y TODAS SABEMOS, NO PAGAN IMPUESTO A LAS GANANCIAS".

La aclaración final, por cierto, no deja pasar la oportunidad de golpear durante a los miembros de la cabeza del Poder Judicial.