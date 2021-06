Cristina Pérez: "Con Barili lloramos juntos por amor"

"Cada vez que salgo con alguien, discretamente el muchacho busca hacerse el gil y tantear si eso fue real o no. La gente de afuera todavía cree que hubo algo entre nosotros y lo disimulamos", fue lo que contó la conductora de Telefé, Cristina Pérez, que forma dupla con Rodolfo Barili y siempre dejan claro en pantalla, la buena onda que hay entre ellos.

En el programa PH de Andy Kusnetzoff, la periodista continuó: "En los últimos cinco años nuestra relación dio un salto espectacular. A mí no me duro nadie en mi vida como él. Me acuerdo de un día, hace dos años, que los dos nos habíamos peleado de nuestra última relación. Estábamos hechos pelotas. Nos sentamos en las bambalinas del noticiero a ponernos a llorar por amor. En ese momento, para mí fue como un sostén increíble. Fue la persona con la que yo pude llorar y es la persona incondicional que tiene el otro afuera del noticiero. Creo que eso nos unió. Lo veo tan feliz con Lara, en el caso mío estoy esperando que el amor toque la puerta", concluyó.