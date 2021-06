Cristina: "Libertad para mí y que se joda el resto no es libertad"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la Provincia de Buenos Axel Kicillof, coincidieron en la inauguración del edificio del Hospital de Niños Sor María Loduvica, en la Ciudad de la Plata.

Allí, la ex presidenta, efectuó un largo discuso, donde pidió dejar a la pandemia y la vacuna, por fuera de la disputas políticas. “Entre todos los que hacen política, los que no la hacen, podemos llegar a un acuerdo básico mínimo de que hay cosas que no pueden ser objeto de discusión. No podemos discutir por dónde sale el sol y si la tierra es redonda y no podemos seguir discutiendo si la vacuna tal o cual sirve o no sirve”, dijo Cristina.

La titular del Senado agregó: “En nombre de tanta gente que no se vacunó por miedo, en nombre de los trabajadores de la salud: por favor, dejemos la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política y contribuyamos a que no haya tantos contagios, a que la gente quiera vacunarse”.

Fernández de Kirchner arengó además: "Hay países que han acaparado millones de vacunas frente a países que están penando por tener una vacuna. ¿No sería mejor que todos los argentinos unidos les pidamos a esos países que sean solidarios y envíen esas vacunas al resto del mundo que todavía le faltan?”.

Sobre la disputa entre las restricciones a la libertad y la problemática de los contagios dio su opinión: "Libertad para mí y que se joda el resto no es libertad. La verdadera libertad es cuando uno sacrifica su propia libertad de estar abocado a una tarea solidaria para que los demás sean libres. Cuando estemos todos vacunados y se pueda salir a la calle, y si alguien se contagia saber que le pasa lo mismo que con la gripe....ayudemos a la verdadera libertad de la sociedad que va a ser cuando estemos todos vacunados”, resaltó.