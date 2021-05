Copa Libertadores: River perdió 3 a 1 con Fluminense pero se clasificó de todos modos

En este caso, River no pudo. No logró imponerse a la complejísimas circunstancias que lo condicionaron como sí pudo hacerlo la semana pasada. Con varios jugadores que fueron dados de alta hoy mismo, el equipo de Núñez perdió 3 a 1 contra un buen Fluminense en El Monumental, pero logró la clasificación porque Junior no consiguió ganarle a Independiente Santa Fe.

Caio, Nené y Yago Felipe convirtieron para el visitante, mientras que Federico Girotti descontó para el local.

El Millonario se encontró con un rival a la altura que le disputó bien el partido. El Flu no presionó muy alto, pero fue compacto y ni bien el conjunto argentino intentaba dar el primer pase, surgía la marca y desde ahí la búsqueda de progresar.

Durante los primeros minutos el visitante fue un poco más, al menos desde el ímpetu y tuvo una buena oportunidad con un cabezazo de Nino tras un córner. Casi inmediatamente, el equipo de Marcelo Gallardo respondió con una buena jugada entre Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Santiago Simón, que fue el que terminó definiendo muy suave. De todos modos, el arquero dio rebote y Álvarez no pudo aprovecharlo.

El conjunto brasileño continuó con el dominio y a los 22 logró convertir. Samuel Xavier encontró con un pase muy fuerte a Fred que se las ingenió para controlar bien y meter un centro. En el área, solo entre los centrales, apareció Caio para concretar el primer tanto del partido.

River reaccionó, y Jorge Carrascal, que juega su partido aparte, tuvo una gran chance. Ganó bien la espalda del lateral derecho, se metió en el área, se sacó de encima un central y remató, pero la pelota dio en el palo más cercano. El colombiano tuvo esa intervención brillante y varias pérdidas de pelota sin sentido, como la que terminó en gol de los cariocas.

A los 29, otra salida en falso del Millonario desembocó en gol de Fluminense. Nicolás De La Cruz la perdió y Fred, con toda lucidez, aguardó el pique de Nené y le puso un pase preciso. El experimentado mediocampista le dio cruzado de volea y venció a Franco Armani.

En el equipo de Núñez las cosas no funcionaron. El 4-2-3-1, no tan habitual en River, no dio resultados. De La Cruz ocupó una posición en la que no pesó y sus intervenciones fueron más perjudiciales que productivas.

Por la derecha, a Tomás Lecanda, quien no juega como lateral, le costó y encima tuvo como apoyo, unos metros más adelante, a otro juvenil como Santiago Simón, quien también pareció incómodo.

Al mismo tiempo, se disputaba un encuentro que pasaba a ser decisivo por el resultado en Buenos Aires entre Independiente Santa Fe y Junior. Iban igualados, pero, con un gol del equipo de Barranquilla, los de Gallardo quedaban afuera.

En el arranque de la segunda mitad, a partir del ingreso de Robert Rojas, Agustín Palavecino y Matías Suárez, el conjunto argentino tuvo otras herramientas para adelantarse.

Sin embargo, la primera volvió a ser para los brasileños. Yago Felipe encaró de izquierda hacia el centro, se hizo el espacio y sacó un remate que pegó en el travesaño. A los 21 minutos, Jonatan Maidana, la voz de la experiencia en el fondo de River y quien más tranquilidad debería llevarle a sus compañeros, le dio un golpe absurdo a un rival cuando ya el juego estaba detenido.

Si bien no pareció para expulsión, el riesgo que toma para una acción tan innecesaria es inadmisible. A falta de 15 minutos y aún con el hombre de menos, el local empezó a ir con lo que le quedaba.

Si bien le faltó lucidez, con el rival más retrasado De La Cruz y Álvarez pudieron jugar más cerca de sus posiciones habituales e hicieron un poco más de daño. A los 40, consiguió descontar: Palavecino metió un gran pase largo para Álvarez que desde la derecha y sin control envió un gran centro. Federico Girotti, que recién había entrado y siempre es una carta goleadora, anticipó en el primer palo y convirtió.

Con el tanto, el equipo argentino quedaba a un gol no solo de asegurar su clasificación sino de ganarse el primer puesto del grupo. Pero no le alcanzó: al final, Yago Felipe con una definición exquisita con la cara externa de su pie derecho sentenció el 3 a 1.

Esta versión diezmada del Millonario no pudo hacer un buen partido y le faltó, con total lógica, frescura, dada la inactividad que llevaban varios de sus futbolistas. Además, enfrentó a un buen rival.

A pesar de todo, River consiguió la clasificación. Un tibio Junior no logró doblegar a Santa Fe, a pesar de que tuvo dos oportunidades absolutamente nítidas sin arquero, que el defensor Alejandro Moralez salvó heroicamente en la línea.

El resultado del choque entre colombianos jugado en Ecuador le dio vida al Millonario, que consiguió un pasaje muy trabajado a los octavos de final.