Copa Libertadores: Racing recibe a Sporting Cristal con la obligación de sumar su primer triunfo

El empate conseguido frente a Rentistas sobre el final la semana pasada no es del todo negativo. Si la aspiración de Racing era ganar el grupo, tendrá que recuperar puntos. Pero, con el nivel arrasador que muestra San Pablo eso parece difícil.

Sin embargo, para clasificar en segundo lugar, no haber perdido con el potencial competidor en condición de visitante no es del todo malo. Pero este jueves, sí tiene la obligación de ganar. Enfrente en el Cilindro a Sporting Cristal, el que parece el más débil de la zona, desde las 19.

El conjunto de Juan Antonio Pizzi levantó un poco el nivel por el campeonato local durante el último fin de semana. Si bien ganó con polémica, sobre el final del partido, como increíblemente ya se le hizo habitual, jugó notablemente mejor que en los partidos anteriores. Posiblemente mostró su versión más próspera en lo que va del año, contra un buen rival como Colón.

De todos modos, el conjunto de Avellaneda presentará dos cambios obligados respecto de ese partido. Leonardo Sigali, que fue expulsado frente a Rentistas, será reemplazado por Nery Domínguez en defensa. Además, Tomás Chancalay, que la semana pasada tuvo un fuerte cruce de palabras con el entrenador, sufrió una sobrecarga muscular y su lugar lo ocupará el juvenil Carlos Alcaraz.

Otra cuestión que llama la atención en Racing es la situación de Kevin Gutiérrez. El volante central fue al banco durante los primeros dos partidos del ciclo Pizzi, sin ingresar ni un minuto. Luego, desapareció de los convocados hasta que fue titular por Copa Argentina contra Sportivo Belgrano. Ahí mostró un gran nivel y se hizo de la titularidad por ocho partidos consecutivos, incluyendo el debut por Copa Libertadores. Sin embargo, frente a Sporting Cristal no irá ni al banco. Es cierto que el juvenil Julián López, que será titular esta noche, tuvo un más que correcto partido ante Colón. Sin embargo, la situación es llamativa.

Sporting Cristal no es un equipo de temer. El conjunto peruano no posee jugadores de gran nombre ni un nivel colectivo demasiado preocupante. En el debut copero cayó por 3 a 0 como local ante San Pablo sin atenuantes. El último fin de semana le ganó a Universitario de Perú 1 a 0, en un partido en el que no puso a todos los titulares, para tratar de resguardar físicamente a algunos futbolistas para este encuentro. Aún así la Academia no debería tener dificultades para superarlo.

En simultáneo, por La Radio de los hinchas, se vivirá todo lo que suceda en Santiago de Chile entre la Universidad Católica y Argentinos Juniors. El Bicho ganó en el primer partido, y como el miércoles a la noche Atlético Nacional y Nacional de Montevideo empataron en Uruguay, si consigue otro triunfo en tierras trasandinas será el único líder del Grupo F.