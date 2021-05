Copa Libertadores: Racing recibe a San Pablo y Pizzi se iría si no gana

Desde hace varios meses, cada una de las noticias que hacen referencia a Racing, giran en torno a lo mismo: Juan Antonio Pizzi en la cuerda floja. En este caso, y dar cara a un partido de enorme exigencia, parece haberse trazado un límite. Si no obtiene un buen resultado, será cesado de su cargo. Incluso, ya hay negociaciones avanzadas con un reemplazante.

Desde las 19, Racing recibe a un durísimo rival como San Pablo, gran candidato en la Copa Libertadores, y se juega mucho. Es evidente que los manejos en el conjunto de Avellaneda son desprolijos.

Si el equipo gana, el entrenador estirará la permanencia en su cargo, pero de todos modos, la decisión de despedirlo ya estaría tomada. El equipo jugó bien un solo partido en el año: frente a Colón. También, fue superior a Independiente, un rival pobrísimo, sin hacer realmente un buen partido.

En casi todos los demás encuentros, la Academia fue menos que el rival y en ese sentido se justifican los cuestionamientos al entrenador. Los resultados fueron bastantes buenos dado el nivel de juego.

Suma cuatro de seis en la Libertadores y el próximo fin de semana se juega la clasificación a la próxima fase a la Copa de la Liga. Si se le dan algunos resultados o si le gana a San Lorenzo por tres goles, avanzará.

El punto negro del ciclo, sin dudas, es la derrota 5 a 0 frente a River por la Supercopa Argentina. Pero hasta entonces, el entrenador solo había dirigido tres encuentros y desde entonces, siempre trabajó bajo la presión de estar al borde de ser despedido.

Para sumar en cuanto a los manejos que poco contribuyen con la institución, algunos dirigentes filtraron conversaciones con Diego Cocca, hace algunas semanas, y desde hace unos días directamente afirman que tienen al reemplazante de Pizzi confirmado.

Antonio Mohamed es el apuntado y con quien, según expresan, ya charlaron para que asuma en breve. En ese clima prácticamente imposible, Racing debe jugar frente al rival más exigente de su grupo.

El DT no podrá contar con dos de las piezas que más ha utilizado: Tomás Chancalay y Enzo Copetti. El ex Colón sufre una sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha, mientras que el ex Atlético de Rafaela padece una intercostalgia. Ninguno de los dos concentró.

Maximiliano Lovera será titular y en el puesto de centro delantero, dos compiten por un lugar: Darío Cvitanich e Iván Maggi. San Pablo es un equipo muy complicado. Desde la llegada de Hernán Crespo, subió muchísimo su rendimiento.

En 13 encuentros que el argentino dirigió, ganó 10, empató dos y perdió solo uno. Llevaba una racha de ocho victorias consecutivas hasta el último fin de semana, cuando empató 2 a 2 con Corinthians por el Campeonato Paulista.

Posee estrellas internacionales de la talla de Dani Alves, Miranda, ex Atlético de Madrid e Inter y Hernanes, ex Juventus, Inter y Lazio. Además, cuenta con el argentino Martín Benítez, que llegó hace poco de Vasco da Gama y está en un alto nivel. Entre las cuestiones en las que Racing puede sacar una mínima diferencia se encuentra el hecho de que arrastra una enorme carga de partidos: juega cada un promedio de 57 horas.